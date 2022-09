Ferrara stronca Cassano: "Taci, mentre noi vincevamo con Maradona tu prendevi il biberon"

Non si ferma la bufera su Antonio Cassano , che ha scatenato una vera e propria polemica con le sue parole sullo scudetto conquistato da Maradona con il Napoli. L'ex attaccante, durante il podcast 'Mucchio Selvaggio' di Fedez, ha infatti affermato che: " Maradona vinse il primo scudetto con una squadra di scappati di casa". Immediata la reazione degli ex giocatori di quella squadra e, dopo Renica e Bruscolotti , è arrivata anche la risposta di Ciro Ferrara , difensore di quel Napoli che vinse lo scudetto nel 1987-88 e nel 1989-90.

Bruscolotti attacca Cassano: "Noi scappati di casa, lui dal manicomio"

Ferrara: "Diego non avrebbe mai voluto uno come te"

Ferrara ha scritto tramite Instagram, allegando una vecchia foto della squadra al completo: "Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno. Il 10 maggio 1987, mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto 5 anni e prendevi il biberon. Taci, che è meglio. Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un “fenomeno” come te. Firmato: nu scappat ‘e casa".