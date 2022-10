Napoli subito al lavoro per l'Ajax: personalizzato in palestra per Osimhen

Il Napoli è tornato subito in campo dopo il 3-1 al Torino che significa continuare a guidare la classifica di Serie A. Non c'è tempo per riposare o per cullarsi sugli allori perché martedì c'è la temuta trasferta di Champions contro l'Ajax, in un girone che anche in questo caso vede la squadra di Luciano Spalletti al primo posto con 6 punti dopo 2 partite.

Napoli in allenamento: lavoro di forza sul campo All'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno, come di consueto dopo una partita, chi ieri è sceso in campo ha svolto lavoro di scarico in palestra, per tutti gli altri, dopo una prima fase di attivazione sempre in palestra, lavoro di forza in campo, possesso palla ed esercitazione tattica. A chiusura della sessione di oggi, partita a campo ridotto.