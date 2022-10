Champions League, Ajax-Napoli: dove vederla in tv e in streaming

Dopo la Serie A riparte la Champions League : il Napoli vola ad Amsterdam per sfidare l' Ajax e confermare il grande avvio della stagione europea. La squadra di Luciano Spalletti è a caccia della terza vittoria nel girone A : la sfida con i Lancieri è in programma alla Johan Cruijff Arena martedì 4 ottobre alle ore 21 .

Ajax-Napoli, dove vederla in tv e in live streaming

Il match, valido per la terza giornata a gironi di Champions League, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena (canale numero 204 del satellite) e Sky Sport (canale numero 253 del satellite). In streaming i partenopei potranno essere seguiti su Sky Go, scaricando l'app su PC, smartphone o tablet, sulla piattaforma live di Sky NOW, e su Mediaset Infinity, scaricando l'app Infinity+ su smart tv compatibili, telefoni cellulari e tablet, o collegandosi al sito di Mediaset Infinity tramite computer.