Improta: “Napoli, tutti migliorati grazie a Spalletti. Lo scudetto può solo perderlo”

Il Napoli ora fa paura anche in Europa. Ne è convinto Gianni Improta, ex giocatore azzurro, che è intervenuto durante il programma Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo. E pure ad Amsterdam, sede della prossima uscita europea degli uomini di Spalletti, ora temono l'incontro con la capolista della Serie A.

Improta: “Kim e Mario Rui, che salto!” Ecco il pensiero di Improta su domani e non solo: “Storicamente l'Ajax non dovrebbe avere paura del Napoli, ma le parole delle ultime giornate sono un simbolo di quanto sia cresciuta questa squadra. Va dato il merito all'allenatore e alla società, che hanno permesso a questo team di esprimersi ad alti livelli anche in Europa. Il Napoli è molto temuto, per gioco e singoli a disposizione. Chi mi sta sorprendendo di più? L'elenco è molto lungo. Vedo tutti molto migliorati e questo è merito di Luciano Spalletti. Se partiamo da Meret, nonostante qualche voce di troppo, sta dimostrando il proprio valore. Poi Kim e Mario Rui stanno compiendo davvero un grande salto. Sono tutti in fiducia”.