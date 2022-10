Cruijff e Maradona: l'omaggio social dell'Ajax e del Napoli commuove i tifosi

Ci sono le inconfondibili maglie numero 14 di Cruijff e Maradona. E loro due di schiena, fumettati. Sono davanti alla televisione, pronti a gustarsi l'incontro tra Ajax e Napoli. Su un divano, naturalmente attorniati dalle nuvole. Così gli olandesi hanno voluto presentare, sui social, la partita valida per la terza giornata di Champions League all'Amsterdam Arena, in programma stasera alle 21.