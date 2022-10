Napoli, 'Chucky' Lozano si racconta: "Vi spiego le origini del mio soprannome"

Lozano-Politano, il testa a testa per la maglia da titolare nel Napoli

Lozano sembra avviato a vivere la stagione all’insegna di un testa a testa con Matteo Politano per il ruolo di esterno destro nell’attacco che ha in Khvicha Kvaratskhelia un elemento intoccabile dalla parte opposta, con Raspadori e Simeone a giocarsi a seconda delle partite il ruolo di alternativa di Victor Osimhen. Intervistato da 'Sky Sport' a poche ore dalla gara contro i Lancieri Lozano ha descritto le proprie caratteristiche, quelle che hanno subito conquistato i tifosi azzurri: "Sono un giocatore che in campo dà sempre il 100% in ogni partita. Cerco di fare del mio meglio quando ho la palla, e voglio sempre vincere. Quando entro in campo cambio, sono sempre diverso. Non sono mai lo stesso in campo e fuori dal campo”.

Lozano: "Ecco perché mi chiamano tutti 'Chucky'"

Il messicano ha poi svelato un retroscena curioso sulle origini del suo soprannome, 'Chucky', che lo ha accompagnato fin dai primi passi della carriera: "Quando sono arrivato al Pachua, a 10 anni, mi piaceva spaventare i compagni, nascondermi sotto le coperte. Era una cosa che mi divertiva molto, ero particolarmente discolo. Anche sull’autobus che ci portava a scuola, scherzavo sempre e facevo cose simili. Da quel momento hanno iniziato tutti a chiamarmi Chucky, come la bambola assassina, perfino il presidente mi chiamava così: alla fine la maggior parte della gente mi conosceva come Chucky anziché con il mio vero nome".