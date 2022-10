L'Europa incantata dal Napoli: "Con l'Ajax ha fatto la storia"

La vittoria tennistica del Napoli alla Cruijff Arena di Amsterdam contro l'Ajax, che mai aveva subito sei reti in casa in Champions League, ha fatto il giro d'Europa . A più o meno tutte le latitudini, ampio spazio è dedicato all'impresa dei ragazzi di Spalletti, prima squadra italiana nella storia a segnare dieci gol nelle prime tre giornate della fase a gironi della massima competizione continentale per club. Dalla doppietta di Raspadori ai centri di capitan Di Lorenzo e del Cholito Simeone, passando per l'ennesima perla di Kvaratskhelia: il Vecchio Continente scopre "il calcio totale" degli azzurri proprio nel tempio di chi l'aveva inventato .

L'Europa incensa il Napoli dopo il 6-1 all'Ajax

Per As "il Napoli ha fatto la storia", El Mundo Deportivo - "distratto" dal ko con polemiche del Barcellona al Meazza con il Milan - parla di "una squadra travolgente che ha mandato in frantumi l'Ajax e conquistato un 'set' storico". L'eco della meravigliosa vittoria giunge anche in Francia: per l'Equipe "i ragazzi di Spalletti schiacciano i Lancieri", per Le Figaro "danno spettacolo sul prato di Amsterdam". In Inghilterra, che ha avuto un "assaggio" nella sfida con il Liverpool, il Daily Mail scrive come "la capolista della Serie A mantiene la propria forma brillante, restando a punteggio pieno nel girone grazie ad una rimonta in grande stile". Sconforto e incredulità dominano nei titoli dei quotidiani olandesi: "Il Napoli regala all'Ajax una storica sconfitta interna", scrive De Telegraaf, mentre per Voetbal International "il Napoli dà ad un Ajax incredibilmente debole una sconfitta storica: è la fine di un'era".