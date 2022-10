Napoli, e ora sta per tornare anche Osimhen: ecco quando

Victor ha lavorato ieri in solitudine e lo farà anche oggi : lui al centro sportivo di Castel Volturno mentre il resto della squadra era ad Amsterdam a respirare la Champions. Benedetta e maledetta Champions, per Osimhen: devastante e decisivo per una quarantina di minuti con il Liverpool e poi a terra, furibondo e infortunato. Era il 7 settembre, ventotto giorni fa: il tempo è passato in fretta per tutti - magari meno per lui -, ma il countdown è cominciato . Ci siamo quasi, sì: l'obiettivo è inserirlo nella lista dei convocati per la partita in programma domenica con la Cremonese.

Il traguardo

E allora, Osi corre. Eccome: a caldo si è sottoposto esclusivamente a un ciclo di terapie per contrastare la lesione di secondo grado al bicipite della coscia destra rimediata con i Reds, poi ha cominciato a integrare le cure con una tabella personalizzata in palestra e infine si è presentato in campo. Da solo, certo, però lavorare sull'erba e con il pallone è tutta un'altra cosa. Ti racconta che il rientro è vicino e addirittura vicinissimo: i tempi di recupero, considerando l'entità del problema, erano stati inizialmente stimati in quattro-cinque settimane, ma se le risposte dei prossimi giorni saranno positive allora Osi sarà restituito a Spalletti già per la trasferta con la Cremonese.

Test decisivo

Sì, il traguardo è questo ma ovviamente tutto dipenderà dall'ultima fase: la prima tappa, indicativa, sarà il rientro in gruppo, e poi ovviamente il testimone passerà al dottor Canonico. Victor, nel frattempo, scalpita, sbuffa, conta i secondi che lo separano dal rientro in campo e corre. E insegue un gol, la nuova gioia dopo l'ennesimo colpo di sfortuna: l'ultima rete risale al 21 agosto con il Monza, una vita per chi di mestiere fa l'attaccante. "Step by step", ha scritto saggiamente sui social qualche giorno fa. E così sia.