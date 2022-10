Pandev, che attacco alla Juve: "In Supercoppa a Pechino ci rubarono la partita"

NAPOLI - Goran Pandev ha vestito la maglia del Napoli dal 2011 al 2014 realizzando 22 gol in 124 presenze, l'ex attaccante ha parlato a Radio Kiss Kiss per commentare il grande momento di forma della compagine allenata da Luciano Spalletti. "Sono felice per il Napoli - ha detto Pandev -. Stanno giocando il miglior calcio in Europa. Non è da tutte le squadre fare quello che sta facendo il Napoli. Ci sono tante facce nuove, qualcuno tra l’altro non lo conoscevamo. Spero che continuino così - aggiunge - In Champions vogliono fare tutti la partita e questo aiuta il Napoli che ha giocatori veloci e fortissimi dal punto di vista tecnico. La coppia difensiva sta facendo grandi cose, così come il centrocampo. Speriamo possa arrivare un trofeo al Napoli".