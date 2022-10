Simeone: "Il Napoli? Una voce mi ha detto che..."

"Qui tutto parla di Diego Armando Maradona. Spero ancora nella convocazione di Scaloni per i Mondiali. Ho fatto di tutto per venire a giocare al Napoli, per me è qualcosa di fantastico". Parola di Giovanni Simeone. L'attaccante argentino di Luciano Spalletti, classe 1995, si è raccontato a tutto tondo nell'intervista rilasciata al quotidiano del suo paese La Nacion.