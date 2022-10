Napoli a Castel Volturno: Osimhen in gruppo, terapie per Rrahmani

Dopo il poker dello Zini di Cremona – ottavo successo consecutivo per il Napoli considerate tutte le competizioni – squadra al lavoro questa mattina all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno per preparare la quarta giornata del girone di Champions League, mercoledì alle 18.45 allo stadio Maradona contro l' Ajax , sculacciato all'andata con il punteggio di 6-1.

Napoli: per Rrahmani gli esami sono previsti domani

La squadra ha cominciato l'allenamento con una fase di attivazione muscolare in palestra. Poi la rosa si è divisa in due gruppi: chi ha giocato contro la Cremonese ha fatto lavoro rigenerante, gli altri sono stati impegnati invece in lavoro di forza, possesso palle a finale con la partitella a campo ridotto.