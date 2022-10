Napoli-Ajax, video gol e highlights

NAPOLI - Arriva l'ennesima vittoria netta per il Napoli in Champions League, che batte l'Ajax per 4-2 al Maradona e alla quarta giornata del girone guadagna la qualificazione agli ottavi di finale. Partita dominata dagli uomini di Spalletti, che sbloccano con Lozano e Raspadori. Klaasen prova ad accorciare, ma Kvaratskhelia su rigore ristabilisce le distanze. Ancora Ajax con Bergwijn ma nel finale Osimhen cala il poker che chiude la sfida. Di seguito ecco il video con tutti i gol e gli highlights del match: