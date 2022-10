Roma-Napoli: inizia la vendita dei biglietti, le modalità

E' iniziata oggi alle 17 la vendita dei biglietti per il big-match di domenica prossima alle 20.45, in programma all'Olimpico, tra la Roma di Mourinho e il Napoli di Spalletti, capoclassifica. Si gioca per l'11esima giornata di Serie A. Non tutti, però, potranno acquistare il tagliando per la trasferta romana.

Roma-Napoli: ecco quanto costa il settore ospiti Come da restrizioni del prefetto, non potranno acquistare il biglietto coloro che risiedono in Campania, neanche quelli fidelizzati. Come da disposizioni del Gos, la vendita è esclusivamente sul canale web vivaticket.com, con l'obbligo di inserire la Fidelity Card. Il settore ospiti, con tagliandi non cedibili, ha un prezzo di 50 euro.