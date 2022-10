Capua avverte: “Anguissa, meglio non affrettare il rientro”

Attenzione a far tornare in campo troppo presto i giocatori colpiti da infortuni muscolari. A mettere tutti sull'avviso è Pino Capua , esperto di Medicina dello Sport e Traumatologia, che ha parlato a Radio Punto Nuovo durante 'Punto Nuovo Sport Show'. Interessato all'argomento è il Napoli , che è alle prese con il recupero di Anguissa , che potrebbe giocare a Roma contro i giallorossi già domenica. Ecco quali rischi corre.

Capua: “Gli infortuni muscolari vanno trattati con cautela”

Il professor Capua fa prima una disamina generale: “Tutti questi infortuni meritano riflessioni importanti. Gli infortuni di stampo muscolare sono problematiche serie e vanno trattati con cautela, soprattutto in chiave ricadute. Per Immobile si tratta di un danno e di una lesione pesante, lo rivedremo a gennaio dopo il Mondiale. Spalletti? Ha una vasta esperienza e una vasta rosa, sa come gestire i suoi calciatori. Sta facendo un ottimo lavoro, meglio di così non potrebbe gestire le risorse che ha a disposizione".