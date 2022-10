Roma - Napoli: tra testate, galline e paperine tutti gli show di Spalletti

Dici Luciano Spalletti e dici (anche) show in conferenza. Tra Roma (soprattutto), Napoli, Inter e Zenit , negli ultimi anni sono state tante le uscite fuori dal campo che hanno visto protagonista il tecnico toscano. Nell'ultimo periodo, poi, Spalletti ha scoperto anche i social network e in particolare Instagram: è diventato virale, infatti, il video in cui dava i biscotti per colazione alla paperina Biancaneve .

Spalletti, gli show in conferenza

Ma sono decine le conferenze di Spalletti passate alla storia. Impossibile riassumerle tutte in un video, ma è altrettanto impossibile non menzionare la prima di tutte: quella dell'agosto del 2009 quando, poco prima di dimettersi dalla Roma, se la prese con i giocatori troppo leziosi. "E il tacco, e la punta, e il titolo. Se non si fanno i contrasti non si vincono le partite". E poi, ancora, negli anni: le testate al tavolo in conferenza all'Olimpico, il riferimento alle Galline del suo amico Cioni di Certaldo, le frasi in napoletano, i complimenti a Sarri che sarebbe potuto diventare ministro dell'Economia, i sorrisi per i fotografi e le frecciate a Pallotta nel periodo della crisi con Totti. Uno show continuo, quello di Luciano Spalletti in conferenza e davanti ai giornalisti, che non sembra destinato a finire.