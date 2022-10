Carnevale: "Napoli al top in Europa, Raspadori è un piccolo fuoriclasse"

Tra i doppi ex di Napoli e Roma Andrea Carnevale è il più titolato, nonché l’unico ad aver vinto qualcosa con entrambe le maglie. Anzi, ben più di qualcosa, visto che nella bacheca dell’ex attaccante della nazionale ci sono due scudetti con il Napoli, con tanto di gol nella partita della festa per il primo Tricolore, contro la Fiorentina datata 10 maggio 1987, una Coppa Uefa e una Coppa Italia, trofeo quest’ultimo sollevato anche con la Roma nel 1991.

Roma-Napoli, il doppio ex Carnevale si sbilancia

Il cuore di Carnevale sarà quindi inevitabilmente diviso a metà per la super sfida dell’Olimpico dell'11ª giornata, alla quale l’attuale capo degli osservatori dell’Udinese potrà guardare con serenità visto l’ottimo momento della propria squadra e magari anche con un pizzico di interesse dal momento che i friulani, che saranno di scena al Maradona nell’ultima partita prima della sosta del campionato per i Mondiali, sono ai primissimi posti del campionato. Intervistato da Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, Carnevale spende elogi per la squadra di Spalletti: “Sarà una partita molto bella, ho indossato entrambe le maglie e chiunque, io compreso, vorrebbe giocarla ancora oggi. Il Napoli è primo in classifica meritatamente e oggi è la squadra più forte in campo nazionale e internazionale. Sta meravigliando tutti, ma personalmente non sono stupito dal fatto che sia primo in classifica".

"Le assenze della Roma possono favorire il Napoli"

Secondo Carnevale le pesanti assenze con cui dovrà confrontarsi José Mourinho potrebbero fare la differenza: “Tutti sognano di fermare e di battere il Napoli, quindi mi aspetto una Roma pronta a utilizzare tutti i mezzi per farcela, ma vedo la squadra di Spalletti nettamente superiore al momento. Anche i giallorossi stanno facendo molto bene, sono quarti in classifica nonostante l’assenza di due giocatori come Wynaldum e Dybala e questo sarà ovviamente un vantaggio per il Napoli”.

Carnevale e il super attacco del Napoli: "Spalletti ha l'imbarazzo della scelta"

Da ex attaccante, infine, Carnevale si sofferma sulle qualità del reparto avanzato del Napoli e sulle tante alternative a disposizione di Spalletti: "Spalletti ha l'imbarazzo della scelta: Osimhen dà profondità, ma Raspadori è un piccolo fuoriclasse, sa segnare da ogni posizione e in ogni ruolo giochi. Come si sceglie si sceglie bene. Io forse partirei con la stessa formazione vista contro il Bologna, Lozano, Raspadori e Kvaraskhelia in attacco e poi magari Osimhen nella seconda parte della partita, ma è solo un mio pensiero personale e magari giocherà Osimhen dall'inizio e farà benissimo, anche se la difesa della Roma è molto solida, difficile da scardinare".