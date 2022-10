Dramma Pablo Marì, il messaggio del Napoli: "Ti rivogliamo presto in campo"

Il tweet del Napoli dopo i fatti di Assago

Attraverso un tweet pubblicato sull’account ufficiale del club, la società azzurra ha voluto trasmettere il dolore alla famiglia della vittima della strage e solidarietà al Monza e al proprio calciatore che, presente all’interno del supermercato con la moglie e il figlio, è rimasto ferito alla schiena e al mento venendo ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano: "La SSC Napoli - si legge - esprime dolore e solidarietà alla famiglia della vittima di Assago e un pensiero di vicinanza agli altri feriti con la speranza di rivedere presto in campo Pablo Marì".

Assago, paura al supermercato: tra i feriti anche Pablo Marì

Il dramma è avvenuto intorno alle 19 quando un uomo armato di coltello ha fatto irruzione all’interno del centro commerciale Carrefour in via Milanofiori. Dopo il ricovero al Niguarda Marì è stato raggiunto dall'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani e dal tecnico Raffaele Palladino. Immediato anche il messaggio del presidente della Lega A Lorenzo Casini: "La folle aggressione accaduta in un centro commerciale nei pressi di Milano ci lascia sgomenti, in attesa di notizie certe esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia della vittima e la massima vicinanza del mondo del calcio agli altri feriti, tra i quali un calciatore del Monza".