L'ex Napoli Tarantino ha disarmato l'accoltellatore al Carrefour di Assago

Tarantino ha fermato l'aggressore: "Non sono un eroe"

L'attuale dirigente della Spal è stato richiamato dalle urla dell'aggressore e delle persone e ha deciso di intervenire, bloccando e disarmando l'uomo 46enne in preda alla furia omicida. "Non ho fatto niente, non sono un eroe", le sue parole a Fanpage.it. Tarantino, cresciuto calcisticamente a Catania, è stato per 6 anni difensore del Napoli, e ha militato anche in Monza, Barletta, Inter, Bologna, Como, Triestina e Pavia. Dopo il ritiro, nel 2013 è entrato a far parte dello staff del settore giovanile della Roma, e dal 2021 è alla Spal con il ruolo di direttore dell'area tecnica.