“SOLO AL MARADONA”, sabato 29 Ottobre il poster plastificato in edicola con il Corriere dello Sport

NAPOLI – Un'altra serata da ricordare per il Napoli, che batte 3-0 il Rangers e ottiene, così, la quinta vittoria su cinque partite nel girone A di Champions League.

La squadra di Spalletti, dopo una doppietta di Simeone, scrive la storia con la rete numero 100 del Napoli nella competizione, firmata da Ostigard al suo debutto. Siamo a quota 12 vittore consecutive, per la prima volta dal 1929/30.

Ora, il Napoli e il Liverpool agli ottavi decideranno il primo posto nel girone ad Anfield, laddove agli azzurri basterà non perdere con più di tre gol di scarto. L’occasione per completare quello che, finora, è stato un capolavoro di Champions.

Euforia, gioia, allegria e un calcio speciale. Noi, Corriere dello Sport, vogliamo celebrare un Napoli maradoniano, nello stadio che ha dato casa al più Grande di tutti i tempi.

