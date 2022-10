Ferlaino esclusivo: "Questo Napoli farebbe felice Maradona"

Corrado Ferlaino, l'ingegnere, è un solidissimo ponte tra il Napoli delle vittorie e quello che aspira a vincere: è stato il presidente di Diego, degli scudetti e della Coppa Uefa e, come dice lui, è un grandissimo tifoso. «Sono molto, molto tifoso». Lo ripete due volte, tante quanti i campionati vinti, mentre infinito è il rammarico di non essere in città nel giorno della celebrazione del sessantaduesimo compleanno celeste del D10S, in programma proprio oggi in un locale napoletano che guarda il mare e anche il cielo. «Sono davvero dispiaciuto: mi hanno invitato, ma purtroppo per questioni di lavoro sono fuori città. Ci sarei andato con tanto piacere». E anche commozione, questo è certo. Dopo la partita di Champions con i Rangers, tra l'altro, Spalletti ha detto frasi che hanno lasciato il segno. «Ero all'estero e sono appena rientrato in Italia. A Milano, per la precisione. Non ho avuto modo di leggere o ascoltare nulla».