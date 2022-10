Napoli-Sassuolo: squadra al completo, mancano solo Rrahmani e Sirigu

Torna Frank Anguissa tra i convocati del Napoli per la sfida del Maradona contro il Sassuolo , in programma oggi alle 15. Partita che sarà preceduta dalla festa per il 62esimo compleanno di Dieg o. Luciano Spalletti si trova con una grande abbondanza in attacco, dove sono tutti presenti. Mancano ancora Salvatore Sirigu e Rrahmani .

Napoli: tra i convocati c'è Zedadka

In difesa, proprio per sopperire all'assenza di Rrahmani, è stato convocato Zedadka. Spalletti, contro Dionisi, conta anche sul fattore campo per proseguire la marcia in testa alla classifica, magari allungando ancora sulle rivali, in particolare sul Milan, impegnato domani sera nella trasferta contro il Torino di Juric.