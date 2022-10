Un algoritmo svela chi vincerà lo scudetto: ecco la classifica finale

NAPOLI - Un algoritmo ha svelato che sarà il Napoli a vincere il campionato di serie A. Sul sito di WilliamHillNews infatti viene illustrato come questo algoritmo sia in grado di anticipare l'esito del campionato. L'indice in questione è Soccer Power Index, un sistema di valutazioni delle informazioni che è costantemente aggiornato, quindi non un dato fisso ma variabile a seconda del periodo. La squadra di Spalletti chiuderà con 75 punti a pari merito col Milan, ma si aggiudicherà lo Scudetto per una migliore differenza reti, subito dietro l'Inter con 74 e al quarto posto l'Atalanta con 70. Quinta la Roma di Mourinho con 64, sesta la Juve con 61, settima la Lazio di Sarri (60 punti).