Napoli, l’aneddoto di Koulibaly su Sarri e il figlio: quello che racconta è incredibile

L'aneddoto di Koulibaly su Sarri: "È pazzo"

In un'intervista che Koulibaly ha rilasciato a Colinterview, l'ex Napoli racconta un episodio davvero curioso: "Mia moglie mi chiama e mi dice: 'Vieni, presto, devo partorire'. Vado da Sarri e gli dico che mia moglie sta partorendo e devo assolutamente andare. Mi dice: 'no, no, non ci vai'. Io dico: 'Cosa?'. Lui mi risponde: 'Hai intenzione di distruggere i miei piani? Devi giocare stasera, come faccio adesso?'". Alla fine Sarri accetta, a condizione che Koulibaly torni a giocare la partita in serata. Quando torna, però, KK vive una sorpresa: "Torno molto contento. Andiamo a un incontro pre-partita, lui dà la formazione e mi mette in panchina. Mi rivolgo a Ghoulam e gli dico: 'Ma è serio?'". Koulibaly entra solo per l'ultimo quarto d'ora: "Mi sono seduto negli spogliatoi, ridevo tra me e me. Mi sono detto: è pazzo, è davvero pazzo. Per fortuna sono rispettoso ed educato perché altrimenti poteva succedere un casino".