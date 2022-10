Osimhen l’elastico magico

Se c’è una metafora che lo racconta, è l’elastico. Osimhen è l’elastico del Napoli. Non solo per il modo con cui maneggia le sue lunghe leve in area, sul primo gol arpionando il pallone con la sinistra, che si distende con un raggio supplementare a quello immaginabile per un atleta comune; sul secondo, flettendole a paletta con un riflesso rapidissimo, per fare sponda al tirocross di Kvara; sul terzo allungandole in avanti nel gesto del cucchiaio e imprimendo alla sfera una parabola irraggiungibile per il portiere in uscita. Il nigeriano è un elastico per tutto questo, ma anche per molto altro. Perché il meglio di sé lo dà sui rinvii della difesa e del portiere, quando si tratta di svettare in cielo e appoggiare indietro a un compagno, permettendo così al Napoli di allungarsi e di spezzare qualunque tentativo di assedio degli avversari. Il movimento di Osimhen è ossigeno puro per una squadra che si difende meglio quando attacca, come ha dimostrato anche ieri contro il Sassuolo. Tutte le volte, poche per fortuna, in cui il Napoli pretende di gestire l’arrembaggio degli avversari tenendosi davanti alla propria area, rischia, soprattutto a sinistra, di essere trafitta tra le linee. Per questo Osimhen è, prima che il cannoniere, il miglior difensore del Napoli. La cui continuità di risultati non è stata fin qui causa di stanchezza o di appagamento. Perché Spalletti è riuscito a trasmettere al gruppo il piacere del palleggio diffuso. Vuol dire che tutti possono pensare e osare allo stesso modo. Di più, devono. Certo, c’è un regista che si chiama Lobotka, che tutti vorrebbero avere e che alcuni puntano a neutralizzare, magari con una marcatura quasi a uomo. E allora il compito di costruire, di giocare tra le linee tocca a chiunque. E' chiaro che l’allenatore toscano dispone di un potenziale tecnico e agonistico straordinario. Di Lorenzo e Mario Rui sono una risorsa che raddoppia la capacità offensiva della squadra. Non a caso il secondo e il terzo gol sono figli di due imbeccate dei due ispiratissimi esterni.