Napoli: Osimhen, media-gol che fa paura

Chi lo ferma? È tornato affamato, affamatissimo. Victor Osimhen anche contro il Sassuolo ha firmato la sua presenza in campo con ben tre gol, portandosi a casa il pallone tanto per gradire. Se Raspadori e Simeone lo avevano sostituito bene, il centravanti nigeriano del Napoli ha fatto capire a tutti che però il vero terminale offensivo è lui. Due gol da opportunista contro Consigli , il terzo sgroppando e poi concludendo con un tocco sotto.

Osimhen: ogni 44' un gol

Lo score di Osimhen è di quelli che fanno davvero paura: in totale, in 730', ha fatto otto reti. Vale a dire un gol a partita, ogni 91'. Come dire che il Napoli, con lui in campo, parte sempre dall'1-0. Ma quello che fa strabuzzare gli occhi è ciò che Osimhen ha combinato da quando è tornato dall'infortunio: rete all'Ajax, gol vittoria contro il Bologna e all'Olimpico contro la Roma, tripletta contro Dionisi. Il che significa la mostruosa media-gol di uno ogni 44'. Insomma, ha ridotto della metà la sua puntualità con la marcatura.