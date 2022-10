Benitez esclusivo: "Napoli fantastico, felice per Spalletti"

«Mi era stato prospettato un progetto ambizioso, in una città nella quale vivo felicemente con la mia famiglia. Ero fiducioso ed ottimista. Forse l’inizio del campionato eccessivamente brillante illuse un po’ l’ambiente. Con me la squadra è sempre stata con un margine di minimo sei punti sulla zona retrocessione e con due partite in meno giocate. Quando andai via, arrivarono cinque rinforzi, e per fortuna l’Everton si salvò. E oggi, con gli ulteriori nove acquisti di quest’estate la squadra è totalmente diversa rispetto a quella che allenata da me».

«Ci sono analogie con l’esperienza di Liverpool, perché pure in questo caso il livello delle avversarie - Juve in primis, ma anche Milan, Inter e Roma - era enorme e competere economicamente pareva quasi impossibile. Il potere della Juve degli scudetti lo interruppe il Napoli, due volte. Ma è vero che, con l’arrivo di quei calciatori, fu modificata la dimensione del club. L’evoluzione di allora, continuata nel tempo, è un merito da riconoscere ad De Laurentiis e ai dirigenti».

«Ci sono aspetti sentimentali che mi coinvolgono, perché Liverpool e Napoli sono club nei quali sono stato benissimo e mi sono sentito amato. E poi abbiamo vinto». Gara non inutile, come sembrerebbe. «Non sarà decisiva, se non per assegnare il primo posto, ma le grandi squadre vogliono sempre vincere».

Abita a venti minuti da Anfield: non sarà facile resistere al richiamo della partita.

«Se potrò, andrò sicuramente a vedere la partita per salutare i miei amici di una parte e dell’altra».

Dal Napoli è sedotto...

«E’ un Napoli che sta facendo cose fantastiche e questo mi rende felice per Adl, per chi gli è vicino, per i tifosi ma soprattutto per Spalletti. Non era facile dopo i due anni in cui è stato fermo. Spalletti sta dimostrando che con esperienza, professionalità, studio costante e grandissima passione si possono ottenere risultati eccellenti e che si può proporre un gioco spettacolare».

Spalletti le piace.

«Perché non parla della sua filosofia, del suo calcio moderno: ha messo a disposizione dei calciatori le proprie conoscenze, il suo lavoro, le sue idee per far giocare bene e vincere. Gli auguro di continuare a farlo il più a lungo possibile».

Il Liverpool ha rallentato, è in ritardo in Premier e ha faticato in Champions: si sta esaurendo il ciclo?

«Non credo, a prescindere dagli ultimi risultati. C’è un ottimo organico, un grande allenatore, una struttura societaria e una tifoseria che sostiene in modo totale e incondizionato la squadra. Continueranno ad ottenere successi ma, naturalmente, bisogna considerare che la competizione tra i grandi club, sia in Premier che in Champions League, è a un livello sempre più alto».