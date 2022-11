Hamsik: "Di Napoli mi manca tutto. Che sorpresa Kvaratskhelia..."

"Di Napoli mi manca tutto. E' un misto di cose belle: la gente, il mare, il cibo... Alcuni nuovi giocatori, durante i primi giorni, si spaventavano della città, per poi innamorarsene". Sono le parole, romantiche e malinconiche rilasciate a Dazn, di Marek Hamsik , ex capitano azzurro, oggi al Trabzonspor , in Turchia, con cui ha anche vinto un campionato.

Napoli, Hamsik: "Di Napoli mi manca tutto. Su Lavezzi e Cavani..."

E ancora, riguardo al Napoli di qualche anno fa: "Ezequiel Lavezzi? Ricordo che quando si presentò a Napoli era un po' in sovrappeso, ma si rimise subito in sesto. Edinson Cavani era un professionista pazzesco, si allenava di più degli altri e da solo: quando perdeva andava fuori di testa. Aver superato il record di gol di Diego Armando Maradona? Per me è stata un'emozione indescrivibile, che porterò con me tutta la vita. Un rimpianto al Napoli? Essere arrivato tre volte secondo, ma vincere un campionato, si sa, è davvero campionato". Infine, un pensiero anche per la nazionale: "Il prossimo 20 novembre disputerò la mia ultima partita con la Slovacchia: sono fiero di quanto fatto in tutti questi anni".