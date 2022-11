Napoli, visita a sorpresa a Liverpool: in albergo c’è Benitez

“Il caffè deve essere un piacere. Se non è buono che piacere è”. Visto che Rafa Benitez è uomo di mondo ed anche di buon gusto, per gustare un caffè “serio” stamattina se ne è andato a Napoli, più o meno, con un viaggetto che lo ha riportato indietro nel tempo: alle nove, nell’albergo che ospita gli azzurri, è comparso il señor della panchina, che l’altro giorno attraverso il Corriere dello Sport-Stadio ha esaltato la sua ex squadra e Spalletti, ed è rimasto un paio d’ore a chiacchierare con i vecchi amici di quel tempo e, soprattutto, con l’allenatore azzurro. Benitez ha guidato il Napoli dal 2013 al 2015, in quel biennio ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa, ma innanzitutto ha dato il via al processo di europeizzazione della squadra. Il Napoli gli è rimasto nel cuore e nell’intervista al Corriere dello Sport-Stadio pubblicata ha sottolineato il suo affetto verso club e città e l’ammirazione per Spalletti: “Stanno facendo cose fantastiche, sono contento per Adl, per la gente ma principalmente per Luciano, che sta dimostrando come sia possibile vincere e giocare un calcio spettacolare”. Stamattina l’abbraccio.