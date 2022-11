Napoli, spunta una sciarpa tra i tifosi del Psg a Torino: la foto virale sui social

Juve-Psg e quella sciarpa del Napoli allo Stadium

La foto proviene dal settore ospiti, occupato per l'appunto dai sostenitori parigini ed è già diventata virale sul web. Un'immagine sorprendente? Non esattamente. L'uomo che la alza al cielo potrebbe tranquillamente non essere un tifoso napoletano "imbucato" per assistere al canto del cigno nella Champions 2022-2023, bensì un sostenitore del Psg: tra ultras francesi e partenopei, infatti, vige un solido gemellaggio.