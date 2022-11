"Francia, Deschamps pensa a Ndombele per sostituire Pogba"

La prima parte dell’anomala stagione calcistica 2022-’23 sta per andare in archivio per lasciare spazio all’inedito Mondiale autunnale, il primo della storia del calcio, al quale però non potranno partecipare alcuni dei tantissimi giocatori che sono rimasti vittime di infortuni più o meno gravi nei primi 80 giorni di attività con i propri club.

Anche Timo Werner dice addio a Qatar 2022 Gli ultimi illustri casi sono quelli di Paul Pogba, costretto ad alzare bandiera bianca dopo la nuova ricaduta muscolare seguita alla lesione al menisco dello scorso luglio, e Timo Werner, che proprio in ottica Qatar 2022 aveva optato per il ritorno in patria nelle amate fila del Lipsia dopo la deludente esperienza al Chelsea, ma vittima della rottura del legamento sindesmotico della caviglia sinistra. Mondiali, Francia nei guai per le assenze Quanto a Pogba, in Francia impazza il “toto nome” per capire con qualche giocatore il ct Didier Deschamps sostituirà lo sfortunato centrocampista della Juventus. Secondo L’Equipe uno dei candidati più credibili gioca proprio in Serie A e risponde al nome di Tanguy Ndombele. L’ex giocatore del Tottenham, tuttora di proprietà degli Spurs che lo hanno ceduto in prestito al Napoli la scorsa estate, sarebbe uno dei primi nomi sulla lista del selezionatore campione del mondo 2018, alla caccia di un profilo affidabile e di esperienza anche alla luce del fatto che ci sarà da sostituire anche Ngolo Kanté, operatosi a ottobre al tendine del ginocchio.