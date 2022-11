Napoli, lieto fine per Kvaratskhelia dopo il furto dell'automobile: cosa è successo

NAPOLI - Buone notizie per Khvicha Kvaratskhelia, che nella notte scorsa era stato vittima del furto dell'automobile nei pressi della sua abitazione adiacente al parco di Cuma, vicino a Napoli. In serata la sua Mini Countryman è stata ritrovata a Trentola Ducenta, vicino ad Aversa, parcheggiata in una stradina. L'autovettura è stata identificata dalla polizia a meno di 24 ore dal furto. L'attaccante georgiano del Napoli aveva sporto denuncia al commissariato di Pozzuoli. Nella notte scorsa i ladri erano entrati nel suo appartamento di Cuma, impossesandosi delle chiavi della Mini Countryman, a bordo della quale si erano poi allontanati. Il calciatore dormiva al primo piano della casa e non si è accorto di nulla.