Atalanta-Napoli, De Laurentiis tiferà da Los Angeles: "Come se fossi a bordo campo"

Non c’è due senza tre, sperando che l’esito sia migliore della “seconda recita”. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis seguirà dagli Stati Uniti anche la sfida al vertice della Serie A contro l’Atalanta, in programma sabato 5 novembre alle 18 al Gewiss Stadium.

De Laurentiis e la location speciale per Atalanta-Napoli

De Laurentiis si trova a Los Angeles da una settimana e dopo aver partecipato alle celebrazioni per il 47° anniversario del Niaf, il National Italia America Foundation, l'associazione di italo-americani più rappresentativa in Usa, con tanto di incontro "documentato" via social con la speaker della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi, si è trattenuto per qualche altro giorno in California. La super sfida del campionato merita però una cornice speciale, così ecco il Tweet d’ordinanza per annunciare la location nella quale ADL assisterà al match contro i nerazzurri di Gasperini: “Sono ancora a Los Angeles e sabato vedrò Atalanta-Napoli al Madeo Ristorante, dove stanno predisponendo uno schermo ad hoc. Sono lontano migliaia di chilometri ma è come se fossi a bordo campo. Forza Napoli Sempre!”.

De Laurentiis tifa Napoli dagli Usa

Il presidente del Napoli aveva già seguito dagli Usa, nonostante il fuso orario poco… confortevole, tanto la partita di sabato 29 contro il Sassuolo, vinta 4-0 dalla squadra di Spalletti, 13ª vittoria consecutiva, ottava in campionato, opportunamente celebrata via social (“Da Washington ho goduto per una partita spettacolare!”), che la prima sconfitta stagionale subita sul campo del Liverpool, martedì in Champions League, tuttavia indolore non avendo tolto agli azzurri il primo posto del girone che garantirà lo status di testa di serie al sorteggio degli ottavi di finale.