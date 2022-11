Napoli, Spalletti è lo stratega perfetto per le battaglie di Serie A

Spalletti: fin qui ha dominato sugli altri allenatori

Se il Napoli è lì in testa alla classifica, imbattuto, con 6 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, vale a dire il Milan, il 90 per cento del merito va all'allenatore toscano. Ha dominato su tutti gli altri tecnici, finora, vincendo tutti gli scontri diretti in trasferta. E non dimentichiamo da dove è partito: da una squadra completamente rivoluzionata, senza i punti di riferimento classici, da Insigne a Koulibaly.