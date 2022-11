Furti d'auto a Kvara e Kim, atti trasmessi in procura: "Nessuna matrice comune"

"Al momento non ci sono elementi che consentano di ipotizzare una matrice comune tra i due episodi di furti delle rispettive automobili, né una regia volta a mettere pressione sull'ambiente Napoli per ragioni eventualmente da accertare". E' questo il primo responso del pool della Procura coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Amato, deputato a indagare sui reati collegati a manifestazioni sportive, in relazione al doppio furto d'auto, nel giro di un giorno - alla vigilia di Atalanta-Napoli - a Khvicha Kvaratskhelia e alla moglie di Kim Min-jae.