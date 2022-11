Napoli-Empoli, il bel gesto di Zanetti sul gol di Zielinski

NAPOLI - L'Empoli l'aveva preparata bene, limitando in costruzione il Napoli, che prima delle mosse nel secondo tempo di Spalletti non aveva creato molto. Lo 0-0 è caduto quando Lozano e Zielinksi, entrati dalla panchina, hanno rotto l'equilibrio: prima il rigore del messicano, che poi confeziona l'assist per il polacco per il raddoppio all'88'. E proprio in occasione del secondo gol, oltre all'esultanza di tutto il Maradona sono arrivati anche gli applausi del tecnico dell'Empoli Zanetti, che ha battuto le mani al destro di prima intenzione di Zielinski su cross di Lozano. Un gesto tecnico notevole a conclusione di una bella azione del Napoli che ha meritato i complimenti anche dell'allenatore dei toscani.