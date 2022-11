Lozano: "Il rigore volevo calciarlo e mi hanno detto tutti: Vai"

Ha sbloccato la partita su rigore, ha propiziato l'espulsione di Luperto e ha offerto a Zielinski l'assist che ha chiuso la partita. Men of the match di Napoli-Empoli è assolutamente Hirving Lozano, uscito dalola panchina (sono 9 i calciatori che hanno iniziato da riserve e che poi hanno segnato quest'anno per gli azzurri, naturalmente è record).