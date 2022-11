Napoli-Udinese: Kvara non ce la fa, assenti anche Sirigu e Rrahmani

Kvaratskhelia non ci sarà contro l'Udinese: ora è ufficiale. Il georgiano, nonostante la voglia di scendere in campo contro i friulani, non è tra i convocati di Luciano Spalletti. È uno dei tre assenti del Napoli per la sfida di oggi alle 15 allo stadio Maradona: non ci sono, infatti, neanche il secondo portiere Sirigu e Rrahmani. Quella contro la squadra di Sottil è l'ultima partita prima della lunga sosta per i Mondiali in Qatar.