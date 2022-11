Kim convocato: la lista della Corea del Sud per i Mondiali

Convocato, e non poteva essere altrimenti, per i prossimi Mondiali in Qatar anche Kim Min-Jae, il difensore centrale che con il Napoli sta facendo grandi prestazioni e si sta dimostrando solidissimo. Paulo Bento ha reso nota la lista dei 26 convocati che parteciperanno ai campionati del mondo per la Corea del Sud. E' stato convocato anche Son Heung-Min, l'attaccante del Tottenham di Antonio Conte, nonostante la frattura orbitale dell'occhio sinistro, rimediata lo scorso 1 novembre durante la partita di Champions League contro il Marsiglia.