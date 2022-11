Sirigu riceve il premio Astori: “Napoli? Sono scaramantico, non dico nulla”

Sirigu: “Con Astori sempre stima e amicizia”

Parte proprio da Astori, il portiere del Napoli: “Sono assolutamente orgoglioso di ricevere questo premio, per me è un qualcosa di speciale. Con Astori avevamo un bel rapporto, ci siamo conosciuti all’età di 17 anni nelle Nazionali giovanili, abbiamo giocato insieme in Serie C per poi ritrovarci in Nazionale maggiore. Siamo cresciuti condividendo la vita professionale, fatta di esperienze, timori e sogni. Si può dire che siamo stati sempre compagni di squadra, anche quando eravamo avversari c’è stato sempre quel rapporto di stima e amicizia”.