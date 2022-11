Giuntoli su Kvaratskhelia: “Gioca un calcio di strada ed è un esempio”

Com'è arrivato Kvaratskhelia a Napoli ? Come si è concretizzato il trasferimento del georgiano? A rispondere a queste domande è Cristiano Giuntoli , direttore sportivo degli azzurri. Lo fa nel documentario che la tv della Georgia ha dedicato al suo campione, ormai seguitissimo in patria così come il Napoli.

Giuntoli è l'artefice dell'arrivo di Kvara, un colpo da 10 milioni di euro, con le cifre che dopo tre mesi di campionato si sono già decuplicate. "Dopo la partenza di Insigne , serviva un esterno sinistro per completare la squadra. Kvara ha ottime capacità tecniche: non gioca il calcio classico ma quello di strada, ogni volta fa qualcosa di importante”. Se ne sono accorti compagni e avversari.

Ha portato novità Kvaratskhelia, un modo di pensare e di stare in campo diverso. Anche a beneficio dei compagni di squadra del Napoli: “Ha portato innovazioni mentali, tecniche e fisiche alla squadra, è aperto coi compagni in campo, la sua umiltà è da esempio per tanti bambini". Un fuoriclasse dentro e fuori campo. A lui non piace il paragone con Maradona, ma se riportasse lo scudetto a Napoli...