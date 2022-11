Zeman: “Napoli avvantaggiato, ma Serie A comincia a gennaio”

Niente pronostici sulla Serie A, sui Mondiali invece sì. Zdenek Zeman preferisce – a sorpresa – fare la melina su chi potrà essere il prossimo campione d'Italia dopo il Milan . Mentre mostra il suo gioco offensivo, a parole almeno, quando si tratta di ipotizzare i favoriti per i Mondiali in Qatar che partono oggi pomeriggio alle 17 con Qatar-Ecuador partita inaugurale.

Zeman: “Napoli, attento a chi insegue”

Se è vero che il Napoli ha fatto il vuoto dietro di sé dopo i primi tre mesi di campionato, è altrettanto certo – secondo Zeman – che la lunga sosta per i campionati del mondo potrebbe scompaginare i piani e la classifica, da gennaio in poi: “Il Napoli ha sicuramente un grande vantaggio, ma il campionato inizierà dopo i Mondiali. Dovremo vedere in che situazione arriveranno le squadre che inseguono gli azzurri”.