Napoli, Spalletti prepara la tournée in Turchia

Napoli - C’è chi se n’è andato a Dubai a riposare (Rrahmani) e chi, dovendo spegnere trentuno candeline (Demme) ha preferito prendere fiato; c’è chi ha dovuto fare gli straordinari prima di rifugiarsi in casa (tutti quelli convocati dalle rispettive Nazionali) e chi ha vissuto un’emozione ( Lobotka per l’addio di Hamsik alla Slovacchia) , c’è chi ha dovuto ricominciare immediatamente a lavorare (per curare la lombalgia) e chi come Spalletti, prima di tornare a Milano e a Certaldo, è rimasto qualche giorno in città per gustarsi atmosfere altrimenti sconosciute ed ha offerto il proprio contributo alla presentazione della «Maratona della sostenibilità»: c’è un Napoli in vacanza che però tra un po’ riparte per andare in Turchia.

Il calendario

Il programma è in via di definizione ma i contratti non sono stati ancora firmati, però il Napoli ad Antalya dovrebbe andarci, eccome, partendo il primo o il 2 dicembre e ci potrebbe restare per due settimane, forse un po’ meno. In Turchia è in fase di allestimento un mini-torneo al quale dovrebbero partecipare il Fatih Karagümrük, che ha Pirlo in panchina, probabilmente il Crystal Palace o il Fulham. In quei quindici giorni in cui dare tono ai muscoli, rientrerebbero due amichevoli e un’altra (almeno) verrebbe messa in calendario in Italia, al rientro, per cominciare ad avvicinarsi all’Inter (appuntamento il 4 gennaio a San Siro) dopo aver ripetuto le lezioni tattiche.