Gaudino: "L'Eintracht ha preso un pò male il sorteggio contro il Napoli"

NAPOLI - Ai microfoni di Radio Marte, è intevenuto l’agente italo-tedesco Maurizio Gaudino. Ecco cosa ha detto: "L’Eintracht Francoforte è una squadra cresciuta tantissimo negli ultimi anni. Non ha grandi individualità, non può contare su dei fuoriclasse, ma è fortissima nel collettivo. La società e l’allenatore, Oliver Glasner, hanno lavorato benissimo nelle ultime stagioni. E’ davvero un gran peccato che soltanto una tra Francoforte e Napoli potrà andrà avanti in Champions. Anche l’Eintracht può contare su di una tifoseria caldissima che spinge i giocatori ad andare oltre i propri limiti. A Francoforte hanno preso un po’ male il sorteggio: c’è grande rispetto in Germania per il Napoli, protagonista di un girone Champions pazzesco".