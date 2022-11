Napoli, Iezzo su Meret: "Nessun dubbio sul suo valore. Sirigu riserva di lusso"

Napoli, Iezzo: "Mai avuto dubbi sulla qualità di Meret"

E ancora: "L'acquisto di Salvatore Sirigu? Penso sia stato importante, il Napoli è riuscito a tesserare un giocatore di grande valore. Per Meret avere alle spalle un portiere esperto e pronto a darti consigli è una cosa importante. Sulle prestazioni positive di Meret c'è anche lo zampino proprio di Sirigu. La sosta per i Mondiali? Quando ricomincerà il campionato capiremo se questa sosta avrà fatto bene al Napoli o meno. L'unica cosa è che per tutte le squadre sarà importante riattaccare la spina che non è sempre facile. Il Napoli ha un allenatore molto esperto che potrà far capire ai propri giocatori di dover ripartire forte. Nel ritiro si lavorerà già sull’aspetto mentale secondo me".