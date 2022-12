Napoli, dove seguire le amichevoli in tv. Confermato il test col Villarreal

Iniziati gli allenamenti in vista della Winter Football Series by Regnum, il Napoli giocherà due incontri amichevoli: contro l'Antalyaspor mercoledì 7 dicembre all'Antalya Arena (alle 18.45 ora italiana) e contro il Crystal Palace domenica 11 dicembre al Regnum Carya alle 16. Entrambe le gare saranno visibili su Dazn, incluse nell’abbonamento alla piattaforma. I due test match saranno disponibili anche in modalità pay per view a 9,99 euro a gara sulla piattaforma satellitare di Sky.