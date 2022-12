Il Napoli fa gola a tanti ma De Laurentiis pensa ad altro

NAPOLI - Fossero anche banconote, e non lo sarebbero perché a certi livelli si procede diversamente, un miliardo di euro fa rumore: e lascia scatenare la più pigra fantasia. Con un miliardo di euro si possono costruire sogni giganteschi oppure acquistare il Napoli, che piace in America e anche in Messico, che attira l’attenzione dei Fondi e pure quelli di facoltosi imprenditori che non hanno di certo la testa tra le nuvole. Ma questo non è il momento per lasciarsi distrarre e sui tentativi o le tentazioni c’è semplicemente un velo di silenzio (non è ancora riservatezza) che Adl poggia con disinvoltura, lasciando che i propri pensieri siano altro: il campionato, poi la Coppa Italia e a seguire la Champions League, secondo il calendario che sta lì, adibito per l’uso del tour de force. Le voci si sono trasformate in eco e il mondo - quello dei capitali, come si usa dire a certi livelli - non resta insensibile al chiacchiericcio che nelle ultime settimane ha finito per coinvolgere e quasi avvolgere il Napoli, capace di passare in diciotto anni dalla Fallimentare allo scintillante universo finanziario.