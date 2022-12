Hamsik, visita al Napoli e pranzo con la squadra

NAPOLI - Indovina chi viene a pranzo? La rimpatriata: il Napoli e Hamsik insieme, come ai vecchi tempi. Che sorpresa, che piacere: al Regnum Carya di Antalya c'è anche il Trabzonspor e così ieri l'indimenticabile capitano con la cresta, prima di giocare l'amichevole con l'Hull City, ha salutato amici, compagni e nuove leve azzurre e poi ha assistito all'ultima parte dell'allenamento al fianco di Spalletti e Giuntoli. Un'apparizione fugace, comunque, che però avrà un seguito: oggi, dicevamo, andrà in scena un pranzo tra amici. E per qualche ora Marek sarà di nuovo Marekiaro.

A tavola E allora, che piacere. E che coincidenza: anche il Trabzonspor di Hamsik partecipa al Winter Football Series by Regnum di Antalya e ieri è stato immortalato il grande abbraccio. Emozioni per tutti, altroché, anche perché Marek è una leggenda del Napoli: ex capitano, uno dei giocatori più amati della storia del club e anche il primatista di presenze all time in totale (520) e in campionato (408). E ancora: terzo cannoniere di tutti i tempi sia complessivamente (121 gol), sia in campionato (101). Può bastare? Sembrerebbe di no. L'apparizione di ieri è stata intensa ma breve, considerando che anche lui aveva un impegno di carattere calcistico con la sua squadra, e così è nata l'idea di raddoppiare a tavola: oggi, a meno di cambiamenti dell'ultimo minuto dettati dagli impegni reciproci, Hamsik e il Napoli pranzeranno insieme.