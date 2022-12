La fame di Scudetto di Elmas: "Voglio il titolo per Napoli e Fenerbahçe"

Eljif Elmas ha parlato dal ritiro di Antalya al portale turco "DHA". E' stata l'occasione per fare il punto della situazione sul ritiro ad Antalya del Napoli di Luciano Spalletti e spendere due parole anche sul suo ex club (da cui il club partenopeo l'aveva prelevato nel 2019), il Fenerbahçe , che a sua volta lo aveva scoperto tra le fila del Rabotni?ki di Skopje.

Napoli, Elmas: "Il mio doppio augurio: Napoli e Fenerbahçe campioni

Il talentuoso nordmacedone ha spiegato: "Spero proprio che sia il Napoli che il Fenerbahçe siano campioni al termine di questa stagione: questo è il mio augurio. A Napoli ci siamo divertiti molto, fino a questo momento. Abbiamo dato spettacolo, disputando ottime partite anche in Champions League. In campionato abbiamo vinto la bellezza di 13 gare su 15 e abbiamo pareggiato le altre due: viviamo un grande periodo, ma dobbiamo guardare avanti e non addormentarci sugli allori. Il nostro obiettivo è quello di proseguire il nostro cammino anche in Champions".