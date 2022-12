Simeone avvisa le rivali: "Faremo stancare chi aspetta un nostro calo"

La delusione per non essere riuscito a convincere il ct Lionel Scaloni a inserirlo tra i 26 convocati per il Mondiale è ormai alle spalle per Giovanni Simeone e non solo perché la concorrenza nella prima linea dell’Argentina è così forte che un’altra stella della Serie A come Paulo Dybala non ha ancora visto il campo. Il Cholito è il primo tifoso della Seleccion ed ha approfittato della pausa della Serie A per ricaricare le pile in vista della seconda parte di stagione dopo essere stato uno dei protagonisti della cavalcata del Napoli da agosto a novembre.