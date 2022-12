Napoli mille colori: tre squadre per lo scudetto

NAPOLI - A pensarci bene, non è poi cambiato granché: il dettato di Spalletti è rimasto invariato - chi ha la palla la giochi in avanti, sempre e comunque a un calciatore in movimento - eppure, a guardare il Napoli «dentro», nella sua anima, c’è un’idea diversa, quasi inedita. I numeri a volte sintetizzano i concetti e comunque rischiano di banalizzarli, ma dalla prima settimana di Antalya e dall’amichevole che ha rappresentato il debutto tecnico in Turchia, altro è emerso: Spalletti non ha oziato, non gli appartiene, né se n’è stato a guardare la classifica, dondolandosi. Ha preso la squadra, se l’è stampata in testa e conoscendo a memoria ciò che era riuscito a strapparle in tre mesi, ha provveduto a definire una strategia esatta e contraria alle risposte che scorgerà nel semestre futuro, quello nel quale il Ghota tenterà di ribellarsi a questo straordinario potere costituito da un calcio abbagliante. Il tridente ci sta, è nelle corde, l’ha scolpito nelle quindici gare (tranne rare eccezioni), gli ha riempito gli occhi in ogni sua forma(zione), ha resistito agli infortuni di Osimhen e di Anguissa e di Rrahmani, s’è evoluto nello stretto e nelle ampiezze, ha sprigionato le cosiddette ripartenze - il moderno contropiede - ha offerto gioia: e però, pur avendo percezione che il Napoli che verrà somiglierà assai a quello che se ne è andato in vacanza, Antalya ha spifferato le intenzioni di Spalletti, uno studioso per natura, quasi un rabdomante. Cercare un Napoli alternativo sa di missione strumentale all’Idea, funzionale al sogno, è la sfida a se stesso e anche alla comprensibile e umana «insurrezione» delle Grandi dissemineranno trappole ovunque: dunque, 4-2-3-1 per ricominciare, o qualcosa che si avvicini, però con Raspadori dentro al campo, a fare la mezzala, ad andare a coprire sul play altrui, quasi fosse uno Zielinski che invece sta rifiatando. O anche 4-4-1-1 , in fase di non possesso, è già successo, e sempre con il suo «Jack» calato tra le linee, quelli che chiamano sottopunta, un diavoletto sistemato alle spalle di Osimhen; e Politano e Kvara sempre larghi, educati a rispettare le distanze, mai esterni di comodo o di copertura. Questi sono indirizzi che si scorgono tra i pensieri spettinati della sosta, che il rientro di Kim e di Olivera, di Anguissa e di Zielinski e di Lozano potrebbero modificare o semplicemente restare lì, come repertorio al quale attingere per sfuggire agli agguati.